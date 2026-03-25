CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Dezenformasyon Yasası'na ilişkin "Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasaları düzeltin, burada vebal var, suç var." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organlarında mal varlığına ilişkin çıkan iddiaları yalanladı, tapulu taşınmazlarını gösteren web uygulamasını açarak, bası mensuplarının incelemesi için tableti konuşma yaptığı kürsüye bıraktı.

Bağımsız yargının önemine işaret eden Emir, "Silivri'deki arkadaşlarımız yargılanmak istiyorlar, sorumlu davranıyorlar. 'Orada yargılama yetmez, tüm Türkiye duysun, TRT yayımlasın' diyoruz ama tutuksuz yargılama şarttır, çünkü birçok kişi açısından artık tutuklu yargılama, peşin cezalandırmaya dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Emir, bu operasyonların "gündemi değiştirmek için" yapıldığını iddia etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu tamamladığını anımsatan Emir, rapordaki tespitlere ilişkin gelişme sağlanamadığını ileri sürdü.

Kanunlardaki öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Emir, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundaki "yanıltıcı bilginin" yoruma açık olduğunu savunarak, bu gerekçeyle yapılan bazı tutuklamaları eleştirdi.

Dezenformasyon Yasası üzerinden Türkiye'nin gazeteciler için "cehenneme" dönüştüğünü iddia eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasaları düzeltin, burada vebal var, suç var. Bunu böylesine getirenlere, kabul edenlere, el kaldıranlara, uygulamadaki bunca yanlışı görüp 'ben öyle yazmamıştım, uygulayıcılar yanlış yapıyor' diyenlere, başta Meclis başkanına sesleniyorum, barış 'evet', demokrasi 'evet', kardeşlik 'evet' ama bunu kurmak için bekleyecek hiç vaktimiz, dakikamız yok. Dezenformasyon yasasından başlayalım."