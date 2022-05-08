CHP'li belediyenin festivaline neden katılmadı? Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince'nin sponsorluğundan rahatsızlık duymuş
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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Festivali'ne Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtilmişti. Ancak festivale katılmaktan vazgeçen Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'den yargılanan ve beraat eden iş insanı Fettah Tamince'nin sponsorlar arasında olmasından rahatsızlık duyduğu iddia edildi.
"Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.
Festivalin gala gecesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hemşerilerine attığı toplu SMS mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da festivale katılacağı duyurulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu açılışa gelmedi, mesaj göndermekle yetindi.
T24'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun festivale gitmekten son anda vazgeçtiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince'nin de sponsorlar arasında olmasının rahatsız olduğu öne sürüldü.
Vatandaşların geçim zorluğuna dikkati çekmek için evinde bir hafta elektriksiz oturan CHP liderinin, festival için yapılan yüklü harcama ve sponsorlar arasında yer alan bazı kuruluş ve firmaları öğrenince, parti tabanında oluşan rahatsızlığı dikkate aldığı ileri sürüldü.
Kaynak: T24