CHP'li belediyenin festivaline neden katılmadı? Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince'nin sponsorluğundan rahatsızlık duymuş

"Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA KATILACAĞI BELİRTİLDİ

Festivalin gala gecesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hemşerilerine attığı toplu SMS mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da festivale katılacağı duyurulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu açılışa gelmedi, mesaj göndermekle yetindi.

TAMİNCE'NİN SPONSORLUĞUNDAN RAHATSIZLIK DUYDU

T24'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun festivale gitmekten son anda vazgeçtiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince'nin de sponsorlar arasında olmasının rahatsız olduğu öne sürüldü.

KARARI, PARTİ TABANINI DÜŞÜNEREK ALDI

Vatandaşların geçim zorluğuna dikkati çekmek için evinde bir hafta elektriksiz oturan CHP liderinin, festival için yapılan yüklü harcama ve sponsorlar arasında yer alan bazı kuruluş ve firmaları öğrenince, parti tabanında oluşan rahatsızlığı dikkate aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: T24









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