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CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

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Mersin'in Tarsus Belediyesi tepki çeken bir karara imza attı. Belediyeye bağlı Halk Market'te satış elemanı olarak çalışan 5 aylık hamile Hacer Kaya, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürgün edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde, karnı burnunda sokakları süpüren genç kadınla ilgili ise CHP'li Belediye Başkan Ali Boltaç'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

Mersin'in Tarsus Belediyesi'ne bağlı bir şirkette satış elemanı olarak görev yapan üniversite mezunu 5 aylık hamile Hacer Kaya, ani bir kararla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürgün edildi. Genç kadının, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte çöpe sürülmesi şaşkınlık yarattı.

KARNINDAKİ BEBEK İLE ÇÖP TOPLUYOR

Tarsus İlçe Belediye bünyesine bağlı Halk Market kadrosunda satış elemanı olarak görev yapan üniversite mezunu Hacer Kaya, 31 Mart Yerel Seçimi'ni kazanarak koltuğuna oturan CHP'li Başkan Ali Boltaç tarafından Kurban Bayramı öncesi görevinden alınarak ani bir kararla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürgün edildi. Genç kadın, yapılan görevlendirme ile karnındaki 5 aylık bebeği ile cadde ve sokaklardan çöp toplamaya başladı.

Genç kadının hiçbir gerekçe gösterilmeden beden işçisi olarak karnındaki 5 aylık çocuğu olduğu halde sokakta görevlendirilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çok sayıda kadının da aralarında bulunduğu sosyal medya kullanıcıları bu görevlendirmenin kabul edilemez olduğu yönünde görüş belirtirken, eleştirilerin odağında yer alan CHP'li Başkan Ali Boltaç'ın sessiz kalması dikkat çekti.

İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE 7 AYLIK HAMİLE KADINI SÜRMÜŞ

Bu arada CHP'li Başkan Ali Boltaç'ın göreve geldikten sonra kadrosunu değiştirme çalışmalarının ise tam gaz devam ettiği öğrenildi. CHP'li Tarsus İlçe Belediyesi'nde bu nedenle sürgünler ve mobbinglerin sık sık yaşandığı, bu durumun da çalışanların huzurunu tehdit eder duruma geldiği öne sürülüyor. Hacer Kaya ile yaşanan sürgünün ise sınırlı olmadığı iddia edilirken, bir süre önce de M.Y. isimli bir diğer kadın çalışanın, 7 aylık hamile ve ayağından engelli olmasına rağmen Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna atanarak sokakta temizlik görevi yaptırıldığı belirtiliyor. Boltaç'ın ayrıca sözde tasarruf adı altında belediyede görevli tiyatrocuları da çöpe sürdüğü iddia ediliyor.

Haberler.com / Ali Ekber Şen - Politika

Tarsus Belediyesi Hacer Kaya Ali Boltaç Tarsus Mersin İnsan Hakları 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (2)

RIDVAN KARAKUŞ:

Ne açıklama bekliyorsunuz ki ne diyebilir hem ne oldu bizlere ne ara bu hale geldik kin nefret kibir sayamadığımız bir sürü şey yazık oldu yarınlara

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Onder Yildiz:

İnsanlar parti tutma olayını birakip neden bu haldeyiz neden bu işi yapıyoruz, neden bu parayla istediğimiz gibi yaşayamıyoruz dediklerinde birşeyler değişir.

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