CHP'li Belediye Başkanları Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

DENİZLİ(İHA) – 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret eden CHP'li belediye başkanları, basın çalışanlarının özel gününü kutladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti. Ziyarete Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyesi basın mensupları katıldı. Başkan Boyacı, 1961'den bu yana 10 Ocak tarihinin gazeteciler için özel bir gün olduğunu ve görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı. Boyacı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ne nazik ziyareti ve yerel basına destekleri nedeniyle teşekkür etti. DGC tarafından düzenlenen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında '100. Yılda Pamukkale' adlı fotoğraf sergisinde fotoğrafı bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın fotoğrafı takdim edildi.

"Bize rehberlik eden ve aydınlatan basın emekçilerinin gününü içtenlikle kutlarız"

DGC'de yapılan açıklamalarda, "Basın çalışanları, toplumu bilgilendirmek ve vatandaş ile kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek gibi önemli görevleri yerine getiriyorlar. Fedakarca çalışarak, zaman ve mekan sınırlamalarını aşan basın mensupları, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları kamuya duyurmak için özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Umuyorum ki gelecekte, gazetecilerin işsiz kalmadığı, gerçekleri aktarmak isteyen basın çalışanlarının tehditlere maruz kalmadığı bir ortamda yaşarız. Çalışmalarımızda bize rehberlik eden ve aydınlatan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutlarız." şeklinde ifade edildi. - DENİZLİ