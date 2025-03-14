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CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

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CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'daki programı nedeniyle başkanlık koltuğunu CHP'li bir isme değil MHP'li Meclis Üyesine bıraktı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da katılacağı programlar sebebiyle başkanlık koltuğunu CHP'li bir isme değil, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya bıraktı.

KOLTUĞUNU MHP'Lİ İSME BIRAKTI

Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılır. Ancak Köksal'ın vekalet yetkisini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya bırakması dikkat çekti. Bu adım, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliği görevini muhalefet partisinden bir ismin üstlenmesi açısından bir ilk olarak kayda geçti.

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktıHalil İbrahim Baykara

"ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"

CHP'li başkan Burcu Köksal seçim sürecinde "ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz" dediği sözleri akıllara geldi.

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıCece Cece:

bu kadın milliyetciliğinin sadakasını verse tüm mhp’lilere bir ömür yeter

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Haber YorumlarıHakkı Ay:

Partililikle alakası yok kişisel iş arkadaşları güven meselesi

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

kendi başkanın sana güvenmiyor Ey CAHAPE , türk milleti nasıl güvensin?

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Haber Yorumlarıdehide:

CHPlilerde iş olmadığını bazı chpli vekiller de anlamaya başladı artık. Reise yaklaşmanız gerekiyor çünkü o güvenilirdir. Kötü adamı yanında tutmaz.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Afyonda yaşasaydım hayatımda ilk defa CHP ye oy vermiş olacaktım

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Haber Yorumlarımehmet bozkurt:

güzel hareket,chp den nadirende olsa böyle çıtırdan güzel hareketler görmek umutlandırıyor bizi.

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Aşırı biçimde taktir ettim.

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Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

İşbilmezi başa getirip anca kendinizi bitirirsiniz.ellerinde bi belediye vardı onunda içine etti bu adam.dert başka.vali filmiyle meşhurdu.gitti o yazıcıoğlu nun oğlu tokat ta belediye başkanı.gitte hizmet gör.utanmaz adam

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Artık ERDOĞAN da parti başkanlığını ve CB adaylığını BAHÇELİ’ye bırakır ikiside gebermez ise.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

hayırdır galiba kayyum yükleniyor. yani kayyumluk bir iş mi yaptı acaba

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