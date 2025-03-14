CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da katılacağı programlar sebebiyle başkanlık koltuğunu CHP'li bir isme değil, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya bıraktı.

KOLTUĞUNU MHP'Lİ İSME BIRAKTI

Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılır. Ancak Köksal'ın vekalet yetkisini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya bırakması dikkat çekti. Bu adım, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliği görevini muhalefet partisinden bir ismin üstlenmesi açısından bir ilk olarak kayda geçti.

Halil İbrahim Baykara

"ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"

CHP'li başkan Burcu Köksal seçim sürecinde "ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz" dediği sözleri akıllara geldi.