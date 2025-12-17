Haberler

CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geriye yürek burkan anlar kaldı

Güncelleme:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Durbay'ın vefatının ardından, yakın dostu Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile hastane koridorunda çekilen görüntüler gün yüzüne çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri derinden duygulandırdı.

  • Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Gülşah Durbay'ın hastane koridorunda tekerlekli sandalyede Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından itilirken kahkahalarla güldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
  • Lal Denizli, Gülşah Durbay'ın yoğun bakımda 'Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi…' sözlerini söylediğini açıkladı.

Kolon kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından, yakın dostu Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile hastane koridorunda çekilen görüntüler gündem oldu. İki yakın arkadaşın kahkahalarla güldüğü o anlar, Durbay'ın hayata tutunuşunu ve iki kadın başkanın arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

HASTANE KORİDORUNDA UNUTULMAZ AN

Paylaşılan videoda, Lal Denizli'nin tekerlekli sandalyedeki Gülşah Durbay'ı hastane koridorunda hızlıca ittiği ve iki yakın arkadaşın kahkahalarla güldüğü anlar yer aldı.

İkilinin çocuklar gibi neşeli oldukları bu anlar, o sırada koridorda bulunanları da gülümsetti. Hayata tutunma çabasının ve güçlü bir dostluğun yansıdığı görüntüler, Durbay'ın ardından geriye kalan en çarpıcı anlardan biri oldu.

SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, dostluğun ve umudun en zor zamanlarda bile var olabildiğini dile getirdi. Kısa ama anlamı büyük bu anlar, Gülşah Durbay'ın mücadelesini ve hayata bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SON SÖZLERİNİ LAL DENİZLİ AÇIKLAMIŞTI

Gülşah Durbay'ın vefatının ardından duygusal bir paylaşım yapan Lal Denizli, yoğun bakımda söylediği son sözleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Denizli, Durbay'ın "Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi…" sözlerini aktararak, bu cümlelerin ardından ailesiyle birlikte sessizce gözyaşı döktüklerini söylemişti.

Denizli paylaşımında, "Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuz omuza, aydınlık bir gelecek aşkıyla yürüdük. Yol arkadaşlığımız zamanla önce dostluğa, ardından kardeşliğe dönüştü. Hayatımızın en mutlu günlerini yaşarken aldığımız kötü haberle, yaklaşık 16 aydır çok nadir anlarımızı ayrı geçirdik" ifadelerine yer vermişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
