CHP'li Başkanlar ve Meclis Üyeleri Bartın Belediye Başkanının Kalp Krizi Geçirdiğini Öğrendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen basın toplantısında CHP'li başkanlar ve meclis üyeleri, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu haberini aldı. Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan başkanlar, toplantıyı kısa sürede bitirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP'li başkanlar ve meclis üyeleri, kameraların kayıtta olduğu anda Bartın belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu yönünde bir haber aldı. "Oooo" diye tepki gösteren CHP'li başkan ve meclis üyeleri, büyük üzüntü yaşadı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP Bartın Teşkilat Başkanı Cemal Selim Karakaş CHP Amasra Teşkilatı Başkanı Ogün Basançelebi, meclis üyeleri, belediye birim amirleri ile birlikte geleneksel basınla buluşma toplantısı düzenledi. Yapılan hizmetler hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Recai Çakır, toplantının son bölümünde ise basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin MHP'li Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu yönünde iddia olduğunu söylemesi üzerine ise Başkanlar Büyük şok yaşadı. Kameraların kayıttığı onlarda gelen haber üzerine büyük üzüntü yaşayan ve "Ooo" tepkisi veren başkanlardan Recai Çakır, "Acil şifalar diyoruz sizler aracılığıyla. O zaman varsa başka bir şey, hemen toparlayalım" diyerek toplantıyı kısa sürede bitirdi. - BARTIN