CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam

Güncelleme:
Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirten Türkel "Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, 'Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündeme gelmesini eleştirdi.

Başkan Türkel yaptığı açıklamada "Zaman zaman çeşitli medya ve basın organlarında çıkan şahsımın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. 2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım. Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçemde 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım.

"PARTİMİZ BİZİM BABA OCAĞIMIZDIR"

Buradan açıkça ifade ediyorum. Serhat Türkel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıdır, partimiz bizim baba ocağımızdır. Belediye başkanlığım süresince ne yoldan vazgeçerim, ne yol arkadaşımdan, ne de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisinden" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ AYDINLIĞA ÇIKARANA DEK YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Başkan Türkel, iddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığına ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğuna dikkat çekerek "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in cesur liderliğiyle, haksız ve hukuksuz şekilde zindanlarda tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararlı mücadelesiyle omuz omuza, ülkemizi aydınlığa çıkarana dek yolumuzdan dönmeyeceğiz. Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, 'Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan" şeklinde konuştu.

SERHAT TÜRKEL KİMDİR?

1983 yılında Almanya'da dünyaya gelen Serhat Türkel, henüz bir yaşındayken ailesinin Türkiye'ye kesin dönüş yapmasıyla Atakum'a yerleşti. Eğitim hayatına burada başlayan Türkel, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Atakum'da tamamladı.

Genç yaşlarından itibaren siyasete ilgi duyan ve aktif olarak yer alan Serhat Türkel, 2008-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum Gençlik Kolları'nda görev aldı. Türkel, 2015-2019 yılları arasında CHP Atakum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Partisine ve Atakum halkına olan bağlılığı, onun 38. Olağan Kongrede büyük bir destekle CHP Atakum İlçe Başkanı seçilmesini sağladı.

Serhat Türkel, 2009 yılında genç yaşta reklamcılık sektörüne adım atarak ticaret hayatına başladı. 2014 yılı itibarıyla ise turizm sektörüne yönelerek otel işletmeciliğine adım attı. Türkel, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Seçimler sonucunda Atakum Belediye Başkanı seçildi.

Erdem Aksoy
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDemir Acer:

İster dön ister dönme çokta tın, zaten suratında dönme diyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

"Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz" diyor. tamda aynı görüşüm

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCin Çıkaran:

?mpulü icat eden partiye geçmesi için kim neyle tehdit ettiler adamcazı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Yolu da yol olsa, sende ak partiye geçecek tip zaten yok, sen chp de kal.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ortada zor bir durum karanlık bir gelecek var adaleti ve hukuku amacı için kullanıp halkın iradesine saygı göstermeyen baskı ve tehditle hareket eden bir oluşum var bu işin bir tarafı öte tarafta ekonomi mahvolmuş ülke alınan yüksek faizli borçlarla çevriliyor bu aldıkları yüksek faizli borçları yaptıkları hukuk dışı hareketlerden etkilen borsa ve döviz için yakıyorlar, ülkenin belkemiği sanayi tesisleri bir bir kapanıyor kalanlar alarm sirenleri çalıyor bu sürdürülebilir bir yönetim şekli değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
