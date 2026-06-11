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CHP'li Başarır: İhraç kararını tanımıyoruz

CHP'li Başarır: İhraç kararını tanımıyoruz
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki göstererek, 'İhraç kararını tanımıyoruz, bizi ancak millet ihraç edebilir' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisinin de aralarında olduğu 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin, "8 arkadaşımı ve beni bağlayan 86 milyon ve 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden ihraç kararını tanımıyoruz, tanımayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başarır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kendisi hakkında verilen ihraç kararına ilişkin, "Beni ihraç edemezler, beni ancak millet ihraç edebilir. CHP olarak öncelikle milleti en tepeye koyarız, sonrasında yetkili kurullarımız vardır; en yetkili kurul kurultay, Parti Meclisi ve milletvekili grubudur. Bakın delegelerimizin yüzde 90'ı, 'Kurultay yapalım' diyor. Bugün itibariyle Parti Meclisi düştü. 60 kişilik Parti Meclisi 29'a düştü. Bu da bir kurultay sebebidir ve milletvekili grubunun yüzde 90'ı, 'Kurultay' diyor. Bunlara rağmen saray tarafından yönetilen bir kişi; millete, Parti Meclisi üyelerine ve TBMM grubuna karşı direnç gösteriyor. Bizleri ise ihraç edecekmiş. Üzülerek söylemek isterim ki, bu AKP ile iş birliği yapılarak bizlere uygulanan bir kumpastır. Bu kişi partimize vasi olarak atanmıştır. Hukuku, parti tüzüğünü, Meclis iç tüzüğünü hiçe saymıştır. Ben yanında bir avuç bulunan o arkadaşlara sesleniyorum; daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın, millet sizden daha fazla nefret etmesin. Bu yüzden gelin kurultayı toplayın. Sizler bizi ihraç ettiğinizi düşünürsünüz ama bu millet bizi ihraç etmez. 8 arkadaşımı ve beni bağlayan 86 milyon ve 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden ihraç kararını tanımıyoruz, tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SİZİ MUHALEFET OLARAK KABUL ETMİYOR'

Partisine kumpas düzenlendiğini öne süren Başarır, "Türkiye'nin, muhalefetin, bu ülkeyi seven insanların önünden çekilin. Eğer illa bir kurulu bir yerde toplayacaksınız, sarayın bin 116 odası var, gidin orada işinize bakın. Artık bu parti ve Meclis'te kimse sizi muhalefet olarak kabul etmiyor. Kemal Bey utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma, Kızılay'da, Kuğulu Park'taki bankta otur, bakalım millet sana ne diyor? Arkadaşlarımız ve bizler, bu partiye yıllarımızı verdik. Kemal Bey bu partinin üyesi bile değilken Umut Akdoğan afiş asıyordu. Ben ise 17 yaşında 92 açılış kurultayındaydım. Şimdi sen mi bana ömür biçeceksin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRasim Halil:

bu ülkede erkek egemen siyasi yapı yıllardır devam ediyor ve kadınlar tamamen kenara itiliyor görüyor musunuz hep erkekler hep erkekler söylüyor tartışıyor karar veriyor kadın milletvekillerinin sesi nerede bu partilerin içinde kadın söz sahibi yok hiç fark ettiniz mi medyada da ekranında erkekler konuşuyo kadınların yeri nerede sorun bu yapıyı değiştirmemiz gerek

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Haber YorumlarıTufan Akın Gonzales:

şaşırdım açıkçası iç çekişmeler çok fazla oldu partinin içi karmakarışık bu nasıl devam edecek bilmiyorum

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Haber YorumlarıMustafa Sönmez:

ya valla bi anlam gelemedi bunlara da normalde gençler başka şeyler düşünüyo artık eski siyasetçi oyunlarına kim inanıyo ki bütün bunlar yapıyorlar da millet umursamıyo yıl 2024 daha başka konular var

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