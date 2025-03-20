CHP'li Başarır'dan AK Partili Zengin'e: Özlem hanım nereye, oy kullansanıza

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlanamadı.

YOKLAMA YETER SAYISI YAPILAMADI

Ak Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

"ÖZLEM HANIM NEREYE?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.