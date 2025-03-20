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CHP'li Başarır'dan AK Partili Zengin'e: Özlem hanım nereye, oy kullansanıza

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TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi görüşmeleri karar yeter sayısına ulaşılamayınca yapılmadı. O sırada CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diye seslenmesi dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlanamadı.

YOKLAMA YETER SAYISI YAPILAMADI

Ak Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

"ÖZLEM HANIM NEREYE?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Başarır'dan AK Partili Zengin'e: Özlem hanım nereye, oy kullansanıza
Kaynak: ANKA / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Emekli iktidarın umrunda değil

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