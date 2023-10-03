CHP'li Başarır, Akkuyu Nükleer Santral açıklamasına tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın "Bu nükleer santral Rusya'ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir" sözlerine tepki gösterdi. Başarır, "Bu açıklama malumun ilanıdır. Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın bir televizyon kanalına yaptığı "Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir" açıklamasına tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Zoteeva'nın açıklamasını da ekleyerek "Bu açıklama malumun ilanıdır! Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler" dedi.