CHP'li Aygun, Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin durdurulmasını istedi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin derhal durdurulması gerekmektedir." dedi.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Trakya'ya nükleer santral inşası konusunda girişimler bulunduğunu ifade eden Aygun, vatandaşlara danışılmadan bölgenin en kritik yerine nükleer santral yapılmak istendiğini ileri sürdü.

Istrancalara yapılacak nükleer santralin Trakya'nın ve Türkiye'nin geleceğini geri dönülmez bir biçimde değiştireceğini söyleyen Aygun, "Böyle bir yere nükleer santral inşa etmek, tamamen akıl tutulmasıdır. Bizler bu bölgenin UNESCO koruma statüsüne alınmasını beklerken, nükleer santrali buraya inşa etmek anlaşılır, rasyonel ve doğal mirası koruma anlayışından çok uzaktır. Bölge halkı, böyle bir santrale bütünüyle karşı." değerlendirmesinde bulundu.

Aygun, enerji üretiminin kısa ve orta vadede yeterli olduğunu kaydederek, "Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin derhal durdurulması gerekmektedir. Trakya zaten can çekişiyor." diye konuştu.