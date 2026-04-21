CHP'li Aygun, Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin durdurulmasını istedi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Aygun, bölge halkının nükleer santrale karşı olduğunu vurgulayarak, projenin çevresel ve kültürel mirasa zarar vereceğini ifade etti.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Trakya'ya nükleer santral inşası konusunda girişimler bulunduğunu ifade eden Aygun, vatandaşlara danışılmadan bölgenin en kritik yerine nükleer santral yapılmak istendiğini ileri sürdü.

Istrancalara yapılacak nükleer santralin Trakya'nın ve Türkiye'nin geleceğini geri dönülmez bir biçimde değiştireceğini söyleyen Aygun, "Böyle bir yere nükleer santral inşa etmek, tamamen akıl tutulmasıdır. Bizler bu bölgenin UNESCO koruma statüsüne alınmasını beklerken, nükleer santrali buraya inşa etmek anlaşılır, rasyonel ve doğal mirası koruma anlayışından çok uzaktır. Bölge halkı, böyle bir santrale bütünüyle karşı." değerlendirmesinde bulundu.

Aygun, enerji üretiminin kısa ve orta vadede yeterli olduğunu kaydederek, "Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin derhal durdurulması gerekmektedir. Trakya zaten can çekişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak