CHP'li Atalar: Kültür Kurumları Sanatsal Liyakatle Yönetilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Kültür kurumlarını siyasi sadakatle değil, sanatsal liyakatle yönetin. Devlet Tiyatroları'nı bir siyasi parti sahnesine, konservatuvarları bir sessizlik alanına çevirmeyin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile parti genel merkezinde kültür politikaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Atalar, Devlet Tiyatroları'nın yalnızca bir sanat kurumu olmadığını, bu misyonu anayasal güvenceye kavuşturan Cumhuriyet'in bir aydınlanma sahnesi olduğunu belirterek, "5441 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, bu kurumun görevi yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dilini ve kültürünü yükseltmektir. Aynı yasa, Devlet Tiyatroları'nın sanatsal faaliyetlerinde özerk bir yapıya sahip olmasını da güvence altına alır. Bu özerklik, sanatın siyasal baskılardan korunması, estetik ölçütlerin idari takdirin önüne geçmesi için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla bu kurumun görevi yalnızca oyun sahnelemek değil; Cumhuriyet'in kültür felsefesini özgür sanat ilkesiyle yaşatmak ve halka taşımaktır" diye konuştu.

'SANATA ERİŞİM, YURTTAŞLIK HAKKIDIR'

Atalar, kültürün seçilmiş bir azınlığın değil, bütün halkın hakkı olduğunu söyleyerek, "Sanata erişim bir lüks değil, yurttaşlık hakkıdır. Rene Maheu'nun 1948 İnsan Hakları Bildirgesi'ne dayandırdığı 'kültür hakkı' kavramı tam da bunu söyler. Her birey, toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkına sahiptir. Bu hakkı kısıtlayan her karar, yalnızca sanatçıya değil; demokrasinin özüne de müdahaledir. Buradan çağrımız; kültür kurumlarını siyasi sadakatle değil, sanatsal liyakatle yönetin. Devlet Tiyatroları'nı bir siyasi parti sahnesine, konservatuvarları bir sessizlik alanına çevirmeyin. Cumhuriyet'in kültür damarlarıyla oynamak, toplumun düşünme yetisini kesmektir. Bizim mücadelemiz, yeni bir düzen kurmak için değil; Cumhuriyet'in emanetini ehline teslim etmek içindir" açıklamasında bulundu.