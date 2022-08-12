CHP'li Altay: Kur korumalı mevduatı desteklemek vatanseverlikse ben değilim

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Sayın Nebati, 'Kur korumalı mevduata karşı çıkmak vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır' demek gibi bir gaf içine giriyor. Kur korumalı mevduatı desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim kardeşim" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri hastanelerle ilgili talebine değinen Altay, "Bay Kemal 6 yıldır 'Askeri hastaneleri kapatmak yanlıştır' diyor. 6 yıldır bay Kemal'in dilinde tüy bitti. Çok şükür dün milli savunma bakanı, bir açıklama yapmış. Daha geçen hafta bay Kemal dedi ki 'GATA'yı açıp şanlı ordumuza teslim edeceğiz'. Sadece GATA değil, Bilkent'te dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezi var. Yaralı askerlerimiz, gazilerimiz için yapıldı. Onların çocukları Güneydoğu'da terör örgütleri ile savaşmıyor, milletin çocukları savaşıyor. Askeri hastane, dünyanın her yerinde var, ayrı bir alan, ayrı bir ihtisas. Nihayet milli savunma bakanı, 'Talep, istek ve ihtiyaçlarımızı ilettik. Cumhurbaşkanı'mızın iradesi var, açacağız' mealinde bir açıklamayı çok şükür yapmış. Bu vesileyle başta GATA, Bilkent'teki dünyanın en gelişmiş rehabilitasyon hastanesi olmak üzere diğer hastanelerin açılıp şanlı ordumuza verilmesine vesile olacak olan bay Kemal'e tekrar teşekkür edelim" diye konuştu.

"Zenginin parası korunuyor. 3 ay önceye gidelim; 10 Mayıs. 1 milyonunu yatırdı bankaya vatandaş. Kur korumalıdan önce şöyleydi; 3 ay vadeli yatırdı. 3 ay vadenin sonunda 1 milyon 35 bin lira alacaktı. Bankanın yürürlükteki yasal faizini alacak gidecekti. Şimdi 1 milyon mayısta yatırdı vatandaş, 10 Ağustos'ta gitti, 1 milyon 182 bin lirayı banka eline sayıyor. 182'nin içindeki 35 bin lira da bankanın ona verdiği faiz. Aradaki 147 bin lira, Hazine'nin kur korumalı mevduat garantisi kapsamında ödediği para. Kime? Zengine. 'Fakire de öderiz' demiş Nebati. Fakirde bankaya yatıracak para mı var kardeşim? Milletle dalga mı geçiyorsun? Fakir fukaranın akaryakıt alırken, çocuk bezi, deterjan, et alırken ödediği vergiyi zengine 'buyurun' diye veriyoruz. Bankaların karı patladı. Ekonomide sorun yaşanıyor. Çiftçi mağdur, herkes mağdur, bankalar geçtiğimiz 6 ay yüzde 400 kar etmiş. Ondan sonra da bay Kemal, 'Çiftçi, ekmek, memur, EYT, devlet, liyakat, adalet' deyince Sayın Nebati, 'Kur korumalı mevduata karşı çıkmak vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır' demek gibi bir gaf içine giriyor. Kur korumalı mevduatı desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim kardeşim. 85 milyon ekonomik sorun yaşıyor beyefendi."