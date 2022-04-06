CHP'li Altay: Kur korumalı mevduat enflasyon nedeni

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Avrupa'da bize en yakın enflasyon rakamı yüzde 10 iken Türkiye'de neden yüzde 61 ? Kur korumalı mevduat bunun sebeplerinden birisidir. Sözde düşük faiz takıntısı bunun sebeplerinden biridir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, TÜİK'in açıkladığı yüzde 61 enflasyon rakamını Avrupa ve G-20 ülkeleriyle kıyaslayarak, "Yüzde 61'in bedelini 84 milyon ödüyor. Arjantin'de enflasyon yüzde 52, Japonya'da yüzde 1'den az. Hani dünyada enflasyon vardı, kriz vardı? Avrupa'da bize en yakın enflasyon rakamı yüzde 10 iken Türkiye'de neden yüzde 61? Kur korumalı mevduat bunun sebeplerinden birisidir. Sözde düşük faiz takıntısı bunun sebeplerinden biridir. Devlette israf, kamu özel iş birliği döviz garantili ödemeler ve güven ortamının olmaması bunun en büyük sebebidir. 2018'de Türkiye'de 120 milyar dolar sıcak para vardı. Bugün 48 milyar dolara düştü sıcak para. Sen güven ortamı tesis edemezsen kimse sana yatırım yapmaz. Türkiye'den kaçış var, yatırım yok" diye konuştu.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022