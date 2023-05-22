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CHP'li Altay: CHP, terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir (2)

CHP'li Altay: CHP, terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir (2)

Politika Haberleri

ALTAY: ATA İTTİFAKI'NA OY VERENLER SİNAN OĞAN GİBİ DÜŞÜNMÜYORCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

ALTAY:  ATA İTTİFAKI'NA OY VERENLER SİNAN OĞAN GİBİ DÜŞÜNMÜYOR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Altay, " Sinan Oğan'ın kendisi için hayırlı olsun. Ata İttifakı'na oy verenlerin Sinan Oğan gibi düşünmediklerini biliyorum. Gerek Vecdet Öz'ün gerekse de Ümit Özdağ'ın da yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor. Aldığı oyun büyük kısmını Zafer Partisi ve Adalet Partisi'ne oy veren seçmenden almıştır. Sinan Oğan'ın en büyük iddiası Suriyelileri geri göndermekti. 3 gün önce Sayın Erdoğan da Suriyelileri geri göndermeyeceklerini açıklamıştı. Sinan Oğan şimdi kendini destekleyenlere ne diyecek onu da merak ediyorum. Sinan Oğan'ın verdiği kararın Ümit Özdağ'ın da dediği gibi Ata İttifakı'nı ve Zafer Partisi'ni bağlamadığı çok açık." ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özelci - Politika

Ata İttifakı Sinan Oğan Altay Politika Haberler

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