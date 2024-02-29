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CHP'li Ali Haydar Fırat, "CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısına tepki gösterip yayını terk etti

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CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, konuk olduğu bir canlı yayında ekrana yansıtılan 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki gösterdi. Stüdyoda ortamın bir anda gerilmesiyle Fırat, stüdyoyu terk etti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı Habertürk'te ekrana gelen 'Nedir Ne Değildir?' programında gergin anlar yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki göstererek kaldırılmasını istedi. Gerilimin artmasıyla Fırat, canlı yayını terk etti.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kala siyasetin nabzı da her geçen gün yükseliyor. Hemen hemen her gün ortaya yeni bir iddia atılarak farklı tartışma konuları açılıyor. Bunun son örneği de Habertürk canlı yayınında yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, canlı yayında "İstanbul'da CHP-Dem Parti iş birliği" konusu üzerinden başlayan tartışma sırasında ekrana yansıtılan 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki gösterdi.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

"İŞBİRLİĞİ YOK, HALA YAKIŞTIRMA YAPIYORSUNUZ" DEDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ

Fırat, CHP ve DEM Parti arasında bir işbirliği olmadığını söyledi ve "3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Fırat, yazının kaldırılmaması halinde yayını terk edeceğini söyledi. Moderatör Mehmet Akif Ersoy gerginleşen ortamı yatıştırmayı başarsa da bu durum çok uzun sürmedi. Gazeteci Nasuhi Güngör'ün, Ali Haydar Fırat'a, "Bize çerçeve, görüş dayatmak nedir?" sözleri üzerine konu tekrar alevlendi. Ali Haydar Fırat, sinirlenerek yayını terk etti.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında yaşananlar için izleyicilerden özür diledi. Ali Haydar Fırat ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (6)

ali tartan:

Seni iyi kandırmışlar imamla tatildeydin galiba haberin olmadığına göre

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Abdullah Ağaç.:

Kardeş sonuna kadar izleyin birde gAzeteci var HDP bir kelime laf edemediler abileri kızar diye. HDP güzelleşmesi yapıyorlardı

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girilmez:

gerçekler acıdır, ekrana çıkacak yüz bırakmaz

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Abdullah Ağaç.:

İttifak yok kent uzlasisi var. Millette salak. Hadi lan ordan kardeşim seloya özgürlük HDP ile açık görüşme diyen el öpen kim

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şaban kocaman:

Yarası olan gocunur 2019'da imamoğlu'nu kim kazandırdı HDP

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Tamirci Usta:

Yahu nasıl iş birliği yok 2019 yerel seçimler HDP demedimi ekrem mansur bilecekki bizim oylarımızla kazandı demedim?i sizler her evden bir oy CHP bir oy HDP kampanya yapmadınız mı ? CB seçimlerinde HDP bay Kemal'i desteklemedimi ? Bol bol seloya selam yollamadınızmı? Şimdide kent uzlasısı adı alrında ittifak yapmıyormusynyz? Milletin aklıyla alay etmeyin

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