CHP'li Akdoğan'dan Resul Emrah Şahan'ın Tutuklamasına Eleştiri

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklaması kararını eleştirdi.

Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklamasına kararı verilen Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edileceğini aktardı.

Akdoğan, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, açıklamalar, vicdani durum, kamuoyu baskısı, kent uzlaşısından içeride tutulamayacağı anlaşılınca bu sefer geldik işin başka bir kısmına." dedi.

Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir üyesi olduğunu hatırlatan Akdoğan, "Eğer kent uzlaşısı nedeniyle cezaevinde olan bir arkadaşımız tam kent uzlaşısından tahliye edilecekken uydurma gerekçelerle cezaevinde tutuluyorsa ve o komisyonda bu konu dillendirilmiyorsa, komisyon bu konuyla ilgili irade ortaya koymuyorsa nasıl olacak da bu komisyon menzil alacak? Nasıl olacak da bu komisyon varmak istediği yere varacak?" değerlendirmesinde bulundu.