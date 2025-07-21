CHP'li Akay, Safranbolu Otelcilik Lisesi'nin Durumunu Gündeme Taşıdı

CHP'li Akay, Safranbolu Otelcilik Lisesi'nin Durumunu Gündeme Taşıdı
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 10 yılı aşkın süredir tamamlanamayan Safranbolu Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin yapım sürecine dikkat çekerek, öğrencilerin zor şartlar altında eğitim görmek zorunda kaldığını ifade etti. Akay, okul binasının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, yapımı 10 yılı aşkın süredir tamamlanamayan Safranbolu Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme taşıdı.

Genel Kurul'da konuşan Akay, okul binasının uzun yıllardır tamamlanamadığını, geçen sürede çürümeye terk edildiğini ve öğrencilerin başka okullarda yetersiz şartlarda eğitim görmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Akay, "On yılı aşkın süredir tamamlanamayan Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin hikayesi, bürokratik ihmaller zincirine dönüşmüş durumda. İktidarın ihmalkarlığı yüzünden bina adeta çürürken, öğrenciler başka okullarda, kalabalık ve birleştirilmiş sınıflarda çile çekiyor" dedi.

Safranbolu'nun turizm alanında önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Akay, modern ve donanımlı bir okulun bu şehir için gereklilik olduğunu belirtti.

Akay, okulun bir an önce tamamlanarak hizmete açılması gerektiğini ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı'na ve tüm yetkililere çağrım şudur: Tamamlanamadığı için çürümeye başlayan bu okul binasını bir an önce bitirin. Öğrencilerimizi nitelikli eğitime kavuşturun, bu utancı daha fazla büyütmeyin" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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