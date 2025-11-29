CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin anlatıldığı ve siyasi eleştirilerin yer aldığı bir video yayınlandı. CHP kurultayına davetli olan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş video başladıktan kısa süre sonra salonu terk etti.

ÖZEL'İN SÖZLERİ ALKIŞ TUFANI KOPARDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona hitaben yaptığı konuşmada hem parti örgütüne hem de seçmenlere güçlü mesajlar verdi. Özel, partinin son yıllarda verdiği mücadeleye dikkat çekerek "Zoru birlikte göğüsledik. Sendeledik ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk, direnmeyip teslim olduk! İşte teslim olmayanlar, direnenler burada. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek" dedi. Bu sözler salonda büyük coşku yaratırken, delegeler uzun süre alkışladı ve "iktidar" sloganları attı.

"CHP'NİN MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYINA HOŞ GELDİNİZ"

Konuşmasının devamında CHP'nin siyasi mücadelesine yönelik kararlılığını vurgulayan Özel "Bize ömür biçenler oldu. 'Dayanamazlar, teslim olurlar' dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı; yine çiçekteyiz, meyvedeyiz. Hepiniz CHP'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ MESAJ

Kurultayda, Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil'in videolu mesajı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekalı destekli mesajları izlendi.