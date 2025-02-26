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CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı kararının iptali istemiyle açılan üç ayrı davada, Kurultay'da oluşan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

Ankara 42'nci, 31'inci ve 17'nci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı kararının iptaline ilişkin açılan davalarda, Kurultayda oluşturulan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir taleplerini reddetti.

"CHP'YE KAYYUM ATANMASI İÇİN MAHKEME KAPILARINDA DOLAŞANLAR UMDUKLARINI BULAMADI"

CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu mahkeme kararlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftci, şunları kaydetti: '4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup CHP'ye kayyum atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı.

"İDDİALARININ DELİLLERLE ORTAYA KONMADIĞINA KARAR VERİLDİ"

İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42'nci, 31'inci ve 17'nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir. Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir.

"İKTİDARIN ÇIRPINIŞLARINDAN MEDET UMANLARA DUYURULUR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur.'

CHP kurultayı için açılan davaların tamamı reddedildi

CHP kurultayı için açılan davaların tamamı reddedildi

CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

DUYDUĞUMA GÖRE İMAMOĞLU GEÇTİĞİMİZ SENELERDE KAR YAĞDIĞINDA GİTTİĞİ BALIKÇI LOKANTASINDA YEDİĞİ MANGALDA MİS GİBİ KIZARMIŞ IZGARA BALIKLARIN PARASINI ÖDERKEN FİŞ ALMADIĞI VERGİ KAYBINA SEBEP OLDUĞU RİVAYET EDİLİYOR BUNU RİVAYET EDENİN HEYBEDEKİ ÇOK GİZLİ BİR TANIK OLDUĞU SÖYLENİYOR YETKİLİLERİN BU KONU HAKKINDA GEREKİYORSA GÖREVİNDEN ALINMASI İÇİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADAN GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMASINI RİCA EDERİM

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