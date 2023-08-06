CHP Konak İlçe Olağan Kongresi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde tek adayla gerçekleştirildi. Kongrede Ozan Ali İlgazi başkanlık için aday oldu. Kongrede CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, mayıs ayındaki seçimlere değinerek, seçimi etkileyen faktörleri anlattı. Kongrede CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile eski CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam ve Tacettin Bayır arasında tartışma yaşandı.

CHP Konak İlçe Olağan Kongresi, tek adayla yapıldı.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezindeki kongrede başkanlık için Ozan Ali İlgazi aday oldu.

Divan başkanlığını yapan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuşmasında mayıs ayındaki seçimlere değinerek, "Seçimi kazanamamıza etki eden faktörler var. Başta İYİ Parti olmak üzere belli kesimlerin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çeşitli ortamlarda tartışması ve tartışmaya açması. İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener hanımefendinin aday açıklanmadan önce çok kırıcı ve ağır sözlerle masadan kalkması ve İYİ Parti dışında ittifak ortağı olan partilerin CHP listelerinden seçime girmesi ve bunun CHP tabanında bir rahatsızlık yaratması, yine muhafazakar gelenekten gelen partilerin tabanının Cumhuriyet Halk Partisine oy vermemeleri. Bu yaşananlar bize şunu gösterdi, siyasette 2 artı 2, 4 etmiyor. Önümüzde kritik bir yerel seçim var. Yerel seçimlerde mutlaka başarılı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kongrede CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile eski CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam ve Tacettin Bayır arasında tartışma yaşandı. Salondaki delegeler de tartışmaya dahil oldu. Divan başkanı Yücel, kongreye bir süre ara verdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından kongre devam etti.