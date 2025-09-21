CHP Konak İlçe Başkanlığı'na Serkan Kalmaz Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı görevine Serkan Kalmaz seçildi.

CHP Konak İlçe Başkanlığı 19. Olağan Kongresi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun divan başkanlığında gerçekleştirilen ve mevcut İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi'nin aday olmadığı kongrede, Serkan Kalmaz ve Orçun Altanhan ilçe başkanlığı için yarıştı.

Konak eski ilçe başkanı Uğur Yelekli, kongrede konuşma yaptığı sırada Kalmaz'ı destekleyen partililerin tepkisiyle karşılaştı. Ardından adayları destekleyen taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Divan Başkanı Moroğlu'nun uyarısının ardından bazı partililer salondan çıkarıldı. Tartışma sırasında baygınlık geçiren bir kişiye, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Adayların konuşmalarının ardından yapılan seçimlerde delegelerin kullandığı 398 oyun 238'ini alan Serkan Kalmaz, ilçe başkanlığına seçildi.

Orçun Altanhan 156 oy alırken, kullanılan 4 oy ise geçersiz sayıldı.