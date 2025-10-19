Haberler

CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı
Güncelleme:
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde görüntü alan bir gazeteciyle partili arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken il başkan adayı Erdem Arcan gazetecinin yanına gelerek üzüntü duyduğunu ifade etti. Gazetecilerin talebiyle ilgili partili salondan çıkarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi'ne giriş yapan il başkan adayı Erdem Arcan'ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaştı.

ORTALIK KARIŞTI

Olay üzerine gazeteci Erdal Sertel, söz konusu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel'e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

PARTİLİ SALONDAN ÇIKARILDI

Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı. Bülent Sarı ile Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre sürüyor.

KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (3)

Selim Demir:

hep neden cehape kongreleri kavga ediyor koltuk sevdasımı başka bişey mi

FATIH Om:

gunaydın Türkiye:

OÇ KRİPTO DOLANDIRICISI

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
