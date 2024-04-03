CHP Kırklareli İl Başkanlığı Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Kırklareli'de Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'un 403 oy gerisinde kalan CHP, İl Başkanlığı tarafından seçim sonuçlarına itiraz etti.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut 21 bin 173, CHP Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre 403 oy farkla kaybeden CHP Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu sosyal medya hesaplarından itiraz edeceklerini duyurmuştu.

CHP İl Başkanlığı, seçim kuruluna geçersiz oyların fazla olması iddiasıyla itiraz etti. - KIRKLARELİ