YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

CHP Kırklareli İl Başkanlığı Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'un 403 oy gerisinde kalan CHP, İl Başkanlığı tarafından seçim sonuçlarına itiraz etti.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut 21 bin 173, CHP Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre 403 oy farkla kaybeden CHP Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu sosyal medya hesaplarından itiraz edeceklerini duyurmuştu.

CHP İl Başkanlığı, seçim kuruluna geçersiz oyların fazla olması iddiasıyla itiraz etti. - KIRKLARELİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Siyam Kesimoğlu Derya Bulut Kırklareli Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title