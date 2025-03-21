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Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü kurultaya gitme kararına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine kayyum atanması ihtimali olduğunu öne sürerek 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

Olağanüstü kurultay kararına CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum." dedi.

"BU KARANLIK VE ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE, EL ELE, OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."

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Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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