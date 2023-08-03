CHP Kadın Kolları, Pazar Yerlerinde Vatandaşların Sorunlarını Dinliyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın talimatıyla kadın kolları başkanları, tüm yurtta pazar yerlerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Aydın İl Kadın Kolu Başkanı Ayşe Özdemir'in Aydın'da bir pazarcıyla yaptığı sohbette, pazarcılar alım gücünün düşüklüğünden şikayet etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın talimatıyla kadın kolları başkanları, tüm yurtta pazar yerlerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in Aydın'da sohbet ettiği bir pazarcı, "Cahil bir kesim bizi uçurumun kenarında şu anda atıyor aşağı. Okumuş nesil olsa bu böyle olmaz, istemiyorlar okumuş nesil. Bunlar yok muydu önceden; gaz, su, ekmek kuyruğu yok muydu? Hepsi vardı, şu anda kuyruk yok ama alım da yok" diye dert yandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın talimatı ile kadın kolları başkanları tüm yurtta pazar yerlerini ziyaret ediyor, vatandaşları dinliyor. CHP Aydın İl Kadın Kolu Başkanı Ayşe Özdemir de bu kapsamda Aydın'da bir pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Özdemir'in "500 lirayla pazar görülmüyor artık değil mi" diye sorduğu pazarcı, "500 lira yetmiyor artık meyveye, patatese, soğana" yanıtını verdi.

Başka pazarcı da alım gücünün olmadığına dikkat çekerek "Şunun nasıl üretildiğini bilen insan dahi gözünü kapatmış. Kısacası cahil bir kesim bizi uçurumun kenarında şu anda atıyor aşağı. Okumuş nesil olsa bu böyle olmaz, istemiyorlar okumuş nesil. Bunlar yok muydu önceden; gaz, su, ekmek kuyruğu yok muydu? Hepsi vardı, şu anda kuyruk yok ama alım da yok" dedi.