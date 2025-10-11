CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: İstanbul Sözleşmesi Yeniden Uygulama Aşamasına Gelecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, " İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz, özellikle kız çocukları açısından telafisi mümkün olmayan hak kayıpları doğurmuştur. CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Kaya, her kız çocuğunun güven içinde yaşama, eğitim alma ve korunma hakkının olduğunu söyledi. Kaya, Türkiye'de her 5 kadından 1'inin çocuk yaşta evlendiğini, 2024 yılında 9 bin 354 çocuğun evlendiğini belirtti. Kaya, "Türkiye'de sadece geçen yıl 40 binden fazla çocuk cinsel istismar dosyası açıldı. Ama binlerce fail hala aramızda dolaşıyor. Çünkü bu ülkede, 'Rıza' denilerek, 'Ayıp' denilerek, 'Aile onuru' denilerek, istismar sessizlikle örtülüyor. İktidarın suskunluğu, adaletin sessizliğiyle birleşince, kız çocuklarının güvenliği yerle bir oluyor. İktidar, 2025'i Aile Yılı ilan etti. Peki, hangi aileden söz ediyoruz? Kız çocuklarının okula değil; evliliğe zorlandığı, çocuğun istismara uğradığında, 'Sus yoksa rezil oluruz' denilen bir ülkede, hangi aileden, hangi şefkatten bahsedebiliriz? Bu ülkenin kız çocuklarını korumasız bırakan iktidar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek en büyük güvencelerini de ellerinden aldı. Türkiye, çocuk haklarına dair birçok uluslararası sözleşmeye taraftır ancak bu sözleşmelere anayasal ve iç hukukta tam yansımaları olmadıkça, kağıt üzerindeki sözler sadece aldatmacadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz, özellikle kız çocukları açısından telafisi mümkün olmayan hak kayıpları doğurmuştur. Bu çekilme; şiddete karşı mücadeleyi zayıflatmış, koruma mekanizmalarını geri çekmiş, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden büyük bir yara açmıştır. Bugün kız çocukları, güçlendirilmeyi bekleyen değil; korunmayı bekleyen hale geldiyse bu, o yanlış kararın en ağır sonucudur. Biz, o sözleşmenin değerini çok iyi biliyoruz. O yüzden bir kez daha açıkça söylüyorum; CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,