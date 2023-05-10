CHP, İzmir Selçuk'ta vatandaşlarla buluştu

İzmir'de CHP, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine günler kala Selçuk ilçesinde bir buluşma düzenledi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 14 Mayıs'ı umut ve heyecanla beklediklerini belirtirken, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sağduyu çağrısı yaptı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir'in Selçuk ilçesinde vatandaşlarında katılımıyla bir buluşma gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çok sayıda vatandaşın katıldığı programda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ı umut ve heyecanla beklediklerini belirtti. Sengel, "Kararlılığımız cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi tekrardan fabrika ayarlarına geri döndürerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkmaktır. Hepimiz biliyorum ki içimizden sayıyoruz; 5 4 3 2 diye ve 14 Mayıs sabahına hepimiz bayramlıklarımızı giyerek kendimizden emin oylarımızı kullandığımızda 15 Mayıs sabahında karanlıkların ötesinde güneşli yarınlar hepimizin olacak" dedi.

Başkan Soyer: "Gençler demokrasi getirecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, demokrasinin yeniden egemen olacağını belirterek, "100 sene önce nasıl atalarımız o yanmış, yıkılmış coğrafyada 3,5 yıl işgal altında kalmış Anadolu'da o cehaletin yüzde 95'ler seviyesinde olduğu, okuma yazma oranının sadece yüzde 5'ler seviyesinde olduğu bir iklimde cumhuriyeti kurmuşlar, şimdi 100 yıl sonra onu demokrasiyle buluşturacak olan işte biziz. Bizim gençlerimiz, çocuklarına ve torunlarına diyecekler ki; 'Bu memlekete demokrasiyi biz getirdik. Biz oylarımızla getirdik, topla tüfekle değil. Biz oylarımızla sandıkta yendik ve demokrasiyi getirdik' diyecekler" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan sağduyu çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, sağduyu çağrısı yaptı. Aslanoğlu, "Bizler bir hafta sonra gelecek pazartesi, Selçuk'ta bir arada yaşayacağız. AKP'ye oy verenler de, MHP'ye oy verenler de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbirimiz bunu unutmamalıyız. İstiyoruz ki, kardeşlik kazansın. İstiyoruz ki demokrasi şöleni şeklinde devam etsin. Güneşli, güzel günler başlamış herkes görüyor zaten. 15'inden sonra daha çok güleceğiz, daha çok kahkaha atacağız. Daha çok birbirimize sarılacağız. Size söz baharlar gelecek" diye aktardı.

Buluşmada, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın ve CHP İzmir Milletvekili Adayı Prof. Dr. Şahbal Aras da birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca; CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, parti üyeleri, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlarda katıldı. - İZMİR