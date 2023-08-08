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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Fatih Dönmez'in Zeytinyağı Dağıtmasına Tepki Gösterdi

Politika Haberleri

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in milletvekillerine zeytinyağı dağıttığını ve bu duruma tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Şu an Meclis'te önceki Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor. Dönmez, eş zamanlı olarak, milletvekili makamlarına zeytinyağı dağıttırıyor. Üstünde, zeytinyağının Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarına dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği yazıyor. Zeytinyağını kendisine iade ediyoruz ve Akbelen'den vazgeçmiyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in milletvekillerine, TBMM Genel Kurulu'nun "Akbelen" gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında, zeytinyağı dağıttığını açıkladı. Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şu an Meclis'te önceki Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor. Dönmez, eş zamanlı olarak, milletvekili makamlarına zeytinyağı dağıttırıyor. Üstünde, zeytinyağının Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarına dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği yazıyor. Zeytinyağını kendisine iade ediyoruz ve Akbelen'den vazgeçmiyoruz."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fatih Dönmez Zeytinyağı Politika Haberler

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