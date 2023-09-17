CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olaylar araştırılacak

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayları araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdiği belirtildi.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" dedi.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdem, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir."