CHP İzmir İl Kongresi'nde Çağatay Güç Fenalaştı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday olarak kürsüye çıkan Çağatay Güç, konuşmasının ardından fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalelerin ardından kendine gelen Güç, sağlığının nedenini yoğun tempo ve yetersiz beslenme olarak açıkladı.

CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday gösterilen Çağatay Güç, konuşmasının bitiminde fenalaşarak yere yığıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir İl Kongresi'nde tek aday olarak kürsüye çıkan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda fenalaşarak yere yığıldı. Partililer ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kendine gelen Güç, kısa bir süre sonra yeniden kürsüye çıktı.

Güç, yaptığı açıklamada son iki gündür yoğun tempo nedeniyle yeterince uyuyamadığını, düzgün beslenemediğini ve bu nedenle fenalaştığını belirtti.

Kongrede 650 il delegesinden 510'u oy kullandı. Geçerli 473 oyun 447'sini alan Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanı seçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

