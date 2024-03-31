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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Seçimi Kazandıklarını Açıkladı

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek "İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve ilçe belediye başkanı adaylarıyla birlikte partililere seslenen Tugay, sandıklardan gelen verilere göre seçimi kazandıklarını belirtti.

Bu seçimin kaybedeninin olmadığını söyleyen Tugay, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerim, değerli İzmirliler, kazandık. Kim kazandı? Halk kazandı, İzmir kazandı. İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı. O kadar mutluyuz ki Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi, 1'inci parti. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. İzmir için bugün bir başlangıç. Bundan sonra eskisinden çok daha fazla çalışacağız, daha az uyuyacağız, daha çok yorulacağız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum sizlere bir gram leke sürdürmeden önümüzdeki 5 yıl, bu şehrin taşı toprağı olacağım. Mahcup olmayacağız. Bize güveninizi boşa çıkarmayacağız."

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda partili, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

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Kaynak: AA / Politika

Cemil Tugay İzmir Politika Güncel Haberler

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