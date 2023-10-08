CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar

CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede konuşmak için kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, solandaki bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.

"SON KEZ KARŞINIZDAYIM"

Konuşmasına "Yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım" sözleriyle başlayan Kaftancıoğlu, "İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor. İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var? Adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

2 ADAY YARIŞIYOR

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,İl Başkanlığı için karşı karşıya gelecek. 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.