CHP'de yeni üyelere rozet töreni

CHP İstanbul İl Başkanlığınca partiye katılan yeni üyeler için rozet takma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, katılımların her hafta devam ettiğini söyledi.

Ülkenin önemli bir siyasi süreçten geçtiğini ifade eden Tekin, CHP'nin demokrasi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Parti içindeki birlik ve dayanışmanın önemli olduğunu, geçmişte yaşanan ayrılıkların geride bırakılması gerektiğini belirten Tekin, tüm partililere ortak hedefler doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu.

Tekin, yerel yönetimlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hukuki süreç yaşayan partililere ve belediye başkanlarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından CHP'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

Kaynak: AA