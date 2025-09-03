CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Görevden Alındı

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Başkanlık binasının önünde açıklama yapan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binamızdayız. Görevimizin başındayız. Dün geceden itibaren buradaydık" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada dün ara karar açıklandı. Ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Karar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Özel'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer eşlik etti. Özgür Özel burada yaptığı konuşmanın ardından İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Özel'den bir süre sonra DEM Parti İstanbul Eş Başkanı Vedat Çınar Altan İl Başkanlığına geldi. Özgür Çelik ve Vedat Çınar Altan görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

İlk olarak Özgür Çelik konuşma yaptı. Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binamızdayız. Görevimizin başındayız. Dün geceden itibaren buradaydık. Genel başkanımız Özgür Özel bugün saat 12.00'de il binamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Türkiye kamuoyuyla duygularını düşüncelerini paylaştı. Genel başkanımızın sonrasında İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Barosu ile birlikte Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Şu anda da DEM Parti İstanbul il eş başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve yöneticileri İstanbul il binamıza bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdiler. Ben eş başkanlara, milletvekillerine, Parti meclis üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine bu dayanışma ziyareti için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çelik'in arkasından açıklama yapan DEM Parti İstanbul Eş Başkanı Vedat Çınar Altan, başkanın şahsında İstanbul İl Yönetimi'ne bir dayanışma ziyaretinde bulunduklarını belirtti.