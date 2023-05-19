CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan üzerinden kendisini hedef alan İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen şahıs utanmadan laf etmiş bir de. Hadi oradan! Ben ve CHP, 10 yıl önce, 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo'yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü. Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik" dedi.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bugün katıldığı bir televizyon kanalının yayınında gündeme ilişkin konuştu. Soylu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

"BİZİM YOLUMUZU BİR ÇİFT MAVİ GÖZ IŞITIYOR"

İçişleri Bakanı'na sosyal medya hesabından yanıt veren Kaftancıoğlu, Soylu'nun geçmişte yaptığı bir konuşmanın videosunu da paylaşarak şunları kaydetti:

"Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen (acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş bir de. Hadi oradan! Ben ve CHP 10 yıl önce, 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo'yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü. CHP'nin ve Cumhurbaşkanı adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü. Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik! Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor."