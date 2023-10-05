CHP İnönü İlçe Başkanı Halil Dündar ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yapılan faaliyetler ve ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

CHP İnönü İlçe Başkanı Halil Dündar ve Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i Ziyaret Etti

CHP İnönü İlçe Başkanı Halil Dündar ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi İnönü ilçe kongresinde başkan seçilen Halil Dündar ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi.

Dündar, yönetim olarak yaptıkları faaliyetler ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek nazik misafirperverliği için Büyükerşen'e teşekkür etti. Büyükerşen de Dündar ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.