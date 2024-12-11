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CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi

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Türk siyasetinde belediyelere atanan kayyum tartışmaları sürerken CHP ve MHP kurmayları bugün konuyu görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

Kayyum atamalarına ilişkin tartışmalar sürerken bugün TBMM'de sürpriz bir zirve gerçekleşti. MHP ve CHP heyetleri kayyum kararlarını görüşmek üzere bugün saat 13.30 itibarıyla bir araya geldi.

ESENYURT'A KAYYUM ATANMASI TARTIŞMA YARATTI

5 Haziran'da Hakkari'ye kayyum atanmasıyla tartışma başlamıştı. 31 Ekim'de CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla tartışma daha da alevlenmişti. Toplamda 6'si DEM Partili, 2'si CHP'li belediye olmak üzere 8 belediyeye kayyum atanmıştı.

CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı

"BU İŞİ TARTIŞMAK ZORUNDAYIZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, son günlerde yaşanan belediyelere kayyum atanması tartışmalarına ilişkin "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu'nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" ifadelerini kullanmıştı.

"MHP İLE GÖRÜŞMEK İSTERİZ"

Bu açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz'ın açıklamalarının çok önemli olduğunu ifade etmiş ve "Bu sözlerinin arkasındaysa MHP ile görüşmek isteriz" demişti.

CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı

TBMM'DE SÜRPRİZ BULUŞMA

Bu açıklamaların ardından MHP ile CHP arasında temas oluştu. CHP ve MHP'li kurmaylar, bugün saat 13.30'da Meclis'te bir araya geldi. CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katılırken, MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül hazır bulundu.

CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZübükzade:

Tek derdiniz kaptırdığınız belediyeleri geri almak vatandaşın hayrına olan bir konu için bir araya gelemezmisiniz bu kadar mı kopuksunuz milletten

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

vop projesinden önce cepleri doldurmak lazım

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