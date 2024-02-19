CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş'a destek için toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay tartışması sürüyor. CHP lideri Özgür Özel, yeniden adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Savaş ile Hatay özelinde yapılan son anketi ele alacaklarını söylerken partililer de CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplanarak Savaş'a destek açıklamasında bulundu.

ÖZEL, ANKET SONUÇLARINI ÖNÜNE KOYDU

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düğümün bugün çözülmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay için değişiklik sinyali verirken, CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 10.40'ta başlayan görüşmede, Lütfü Savaş'ın önüne son yapılan anketin sonucunun konuldu. Görüşmede, adaylığının değişmesi için Lütfü Savaş'ı kırmadan ikna etmenin yollarının arandı.

"BİR ALTERNATİF GELİŞTİRECEĞİZ"

Savaş ile görüşmesi öncesi bir açıklama yapan CHP lideri Özel, yaptırdıkları anketlere atıfta bulunarak Savaş'ın adaylığının geri çekileceğinin sinyalini verdi. Özel, "Anketler, Hatay'ın sesini duymazsak sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. Bir alternatif geliştireceğiz" dedi.

İL VE İLÇE BAŞKANLARINDAN SAVAŞ'A DESTEK

CHP Hatay il ve ilçe başkanları, Lütfü Savaş'a destek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti tabanından oy alabilecek tek ismin Savaş olduğunu belirten başkanlar, Savaş'ın adaylıktan çekilmesi halinde eylem düzenleyeceklerini kaydetti.