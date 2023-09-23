CHP Hatay İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Defne ilçesindeki bir çay bahçesinde gerçekleşen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Divan başkanlığını CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in yaptığı kongrede, mevcut il başkanı Hakan Tiryaki ile Ümit Kutlu aday oldu. Seçimde mevcut başkan Hakan Tiryaki'nin listesi 357, Ümit Kutlu'nun listesi ise 228 oy aldı. Kongreye, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara, CHP'li ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.