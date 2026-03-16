CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasının ertelenmesine ilişkin, "Mahkeme heyetini görevini yapmaya davet ediyorum.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasının ertelenmesine ilişkin, "Mahkeme heyetini görevini yapmaya davet ediyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulunu, İstanbul'da 40. Ağır Ceza Mahkemesinin uygulamalarına dikkat etmeye davet ediyorum. Türkiye tarihinin bu en önemli duruşmasını, duruşmaları tatil edip kaçarak bitiremezsiniz." dedi.

Günaydın, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmasının yarına ertelenmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Davanın ikinci haftasında ve beşinci gününde olduklarını anımsatan Günaydın, 107 tutuklu sanığın ifadelerinin ve sorgularının nisan ayı içerisinde tamamlanacağına yönelik planlama yapıldığını aktardı.

CHP'li Günaydın, 4. sanığın sorgusunun henüz bitmediğini belirterek, "Yani geride 103 sanık var, sorgularının tamamlanması gerekir. Bu planlamayı mahkemenin başkanı yaptı, ben yapmadım. Peki soralım, bir hafta boyunca yalnızca 4 kişinin sorgusunu yapabilen mahkeme, acaba bayram arasını da düşündüğümüzde nisan sonuna kadar bu işi nasıl tamamlamayı planlıyor?" ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklar arasında iddianamede ismi geçmeyenlerin, isnat edilen suçun hapis cezası olmayanların bulunduğunu ileri süren Günaydın, şöyle devam etti:

"Şimdi diyorsun ki 'Sorguları yapabilmeliyiz ki ben ara karar verebileyim. Peki sorguları yapmana kim engel oluyor senin? Perşembe günü mahkemeyi bıraktın, gittin. Gerekçesi neydi? 'Gazeteciler orada oturmayacak'. Gazetecilerin oturduğu yerde mahkeme düzenini bozan ne vardı? Gazeteci elbette diyaloğu duymak istiyor ki aktaracak onu. İfade alma özgürlüğü, basın özgürlüğü. Sen sanıkla ne konuştun, onu görecek, gözleyecek ve aktaracak. 'Hayır, basın en dibe oturacak' Basına oturabilecek bir yer, çalışabilecek bir yer tanımıyorsun. Bugün de perşembe günü bırakıp gittiğin gibi 'Milletvekili vay efendim niye orada oturuyor' diyerek mahkemeyi tatil edip gidiyorsun."

CHP İstanbul il örgütünün bir kargaşa olmaması için elinden geleni yaptığını söyleyen Günaydın, salona kimlerin gireceğinin belli olduğunu anlattı.

Günaydın, "İtiş kakış nerede başlıyor biliyor musunuz? Salona girdikten sonra mahkeme başkanının tutumu nedeniyle başlıyor. Bu devam edemez, kabul edilemez. Ben mahkeme heyetini görevini yapmaya davet ediyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulunu, İstanbul'da 40. Ağır Ceza Mahkemesinin uygulamalarına dikkat etmeye davet ediyorum. Türkiye tarihinin bu en önemli duruşmasını, duruşmaları tatil edip kaçarak bitiremezsiniz." diye konuştu.

Adaletin mutlaka tecelli edeceğini vurgulayan Günaydın, sorgular için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
