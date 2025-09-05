CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Mahkeme Kararına Tepki

İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "CHP'nin il başkanını Çağlayan'daki mahkeme değil, seçilmiş delegeler belirler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başarır, kayyum heyetinden çekilen Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'e teşekkür ederek, "Onlar doğru olanı yaptılar. Geride kalan 3 arkadaşımıza da sesleniyorum, bu yanlış karara ortak olmayın" dedi. İl Başkanlığı koltuğunun boş olmadığını vurgulayan Başarır, "O koltuğun sahibi yol arkadaşımız Özgür Çelik'tir" ifadelerini kullandı.

'MÜJDAT GÜRBÜZ PARTİSİ İÇİN HEYETTEN ÇEKİLDİ'

Ali Mahir Başarır, "Hukuksuz bir süreç yaşıyoruz. Parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte, ilçe başkanlarımız, örgütümüzle birlikte il binamızdayız. Bugün hukuksuz olarak atanan 5'li kayyum heyetinden sabah saatlerinde partilimiz eski ilçe başkanımız Hasan Babacan, parti iradesini ülkenin geleceğini gerekçe göstererek çekilmişti. Şimdi bu saatlerde yine bu 5'li heyette olan Müjdat Gürbüz, partisi için, geleceği için, hiçbir baskı altında olmadan bu heyetten çekildiğini açıkladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar doğru olanı yaptılar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanını Çağlayan'daki bir mahkeme değil 600 tane seçilmiş il delegesi belirler. O yüzden ben geride kalan 3 arkadaşımızı da buradan sesleniyorum Hep beraber biz bir mücadele veriyoruz. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz. Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partilerimiz gibi bu heyetten çekilin. Bizim ayrışmaya kayyumlara bir tek adamın verdiği kararla dizayn olmaya ihtiyacımız yok. Bizim hep beraber bir bütün şekilde yola koyulup, iktidara gelip bu güzel ülkeyi zalimlerden kurtarmaya ihtiyacımız var. O yüzden daha vaktimiz var. Kayyum konusunda. Vaktimiz çok az iktidar konusunda. O yüzden gelin aramıza Müjdat Bey gibi, Hasan Bey gibi beraber yürümeye devam edelim. Bu yanlışı hep beraber son verelim" dedi.

'O KOLTUĞUN SAHİBİ ÖZGÜR ÇELİK'

Başarır, "O koltuk dolu. O koltuğun sahibi var. O koltuğun sahibi yol arkadaşımız Özgür Çelik şu anda 38 tane ilçe başkanıyla da toplantı halinde. Yani keşke elimizden bir şey gelseydi. Ama biz demokrasiye inanıyoruz. Biz hukuka, adalete inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir yazıyla il başkanı yazısıyla olmuyor. Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanlığı binlerce üyemizin mahallelerde seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerini seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor. O yüzden o koltuk dolu" dedi.

'BU KARAR İSTİNAFA GİDECEK'

Başarır, "YSK şunu söyledi. 'Partiler seçim süreçlerine karar verir ve kendileri yapar. Buna ne mahkeme, ne de başka bir güç engel olamaz' dedi. Yani bizim mahalle seçimlerimiz ve ilçe seçimlerimiz devam ediyor, edecek. Önce delegelerimizi, sonra ilçe başkanlarımız, il başkanlarımızı seçeceğiz. Ben bunu olumlu buluyorum. Ama açıkça YSK'nın yetkisine bir gasp var. Bir mahkeme el uzatmış. Bu konuda da karar vermesini bekliyordum. Vermedi. Şimdi bu karar istinafa gidecek. İstinaftaki hakimlere de sesleniyorum. Demokrasinin önünü açın. Ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Biz özgürce yarışmak istiyoruz. Biz eşit bir şekilde yarışmak istiyoruz. O yüzden YSK'nın kararını kısmen doğru ama o hukuksuzluğa, kayyum kararına müdahale etmesi etmediği için de olumsuzluklar oldu" dedi.