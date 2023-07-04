CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Generallerin Yaşları İlerlemesine Rağmen Hapiste Tutulmalarını Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; 28 Şubat davasından generallerin yaşları ilerlemesine cezaevinde tutulmaya devam edildiğini belirterek, "Şu anda Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor ama imzalamıyor. Ne acıdır ki 3 kişinin katili 71 yaşındaki Hizbullahçı Mehmet Emin Alpsoy, Cumhurbaşkanı imzasıyla tahliye edilirken, bu generaller ölüme terk ediliyor. Aralarındaki fark ne? Bu generaller bu ülke için savaşmış, vatansever subaylar diğeri ise domuz bağı ile insan öldüren Hizbullahçılar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna tepki gösterdi. Başarır, Yanardağ'ın tutuklanmasıyla ilgili "Söz konusu gazeteci yapmış olduğu bir ironiden dolayı, bunu açıkça söylemesine rağmen tutuklandı. Ne acıdır ki bu montaj videoyu bir milletvekili yaptı ve paylaştı. Ne kadar acıdır ki aynı milletvekili yine bir komplo sonucu açılan davada tutukluyken Merdan Yanardağ onun hakkını savunuyordu. Ama yıllar sonra ona karşı böyle bir komployu yaptı ve tutuklanmasına neden oldu" dedi.

Başarır, "Artık bu montaj videolarla, algılarla gazeteciler, sanatçılar, insanlar tutuklanmasın. Hele hele Meclis'te bizimle görev yapan bir milletvekili zamanı ve döneme göre rüzgar gülü gibi dönen bu arkadaşımız, başka bir arkadaşımız bu tip oyunlara alet olmamalı" diye konuştu.

Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin benzer olaylara ilişkin kararları olmasına karşın Atalay'ın halen tutuklu bulunduğunu da anımsatarak, "Yargıtay'dan Yargıtay'a dosya bekleniyor. Halen 3. Ceza Dairesi'ne dosya gelmedi. Dosya çok uzaktan gelmeyecek, bir binaya gelecek. Belki 2 kat aşağıya gelecek ama gelmiyor. Şu anda cezaevinde olması Anayasa'ya göre bir suçtur. Yargıtay'a sesleniyorum. Yapmayın, talimatla uzatmayın. Mevcut kararlar var. Çünkü Yargıtay ya da başka bir mahkeme Anayasa'dan kendini büyük görmesin. Can Atalay'a özgürlük diyoruz. Onun yeri cezaevi değil bu sıralar" dedi.

"3 KİŞİ ÖLDÜRMÜŞ HİZBULLAHÇI TAHLİYE EDİLDİ"

Başarır, 28 Şubat davası kapsamında halen hapiste 5 generalin bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Çetin Doğan 83 yaşında, Fevzi Türkeri 82 yaşında, Yıldırım Türker 82 yaşında, Cevat Temel Özkaynak 78, Erol Özkasnak 77 yaşında. Daha geçen sene 85 yaşındaki Vural Avar'ı 20 Aralık'ta cezaevinde kaybettik. Üzüntü verici bir durum, Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veriyor. Dosyalar infaz savcılığından Adalet Bakanlığı'a gönderildi. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor ama imzalamıyor. Ne acıdır ki 3 kişinin katili 71 yaşındaki Hizbullahçı Mehmet Emin Alpsoy Cumhurbaşkanı imzasıyla tahliye edilirken, bu generaller ölüme terk ediliyor. Aralarındaki fark ne? Bu generaller bu ülke için savaşmış, vatansever subaylar diğeri ise domuz bağı ile insan öldüren Hizbullahçılar."