CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var

İstanbul için yeniden aday olacağını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığı için işaret ettiği Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için yeniden aday olacağını açıkladığı toplantıda CHP genel başkanlığıyla ilgili bir soruya verdiği "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır" yanıtı dikkat çekmişti. İmamoğlu'nun genel başkanlık için işaret ettiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIN CEVABINI NEZAKETLİ BULUYORUM"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yaptığı "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır" açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli. Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum" dedi.

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren CHP'li Özgür Özel, genel başkanlık için adaylığını ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya "Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak. Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız" yanıtını verdi.

"İMAMOĞLU İLE UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIMI BİLİYORUM"

"İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt veren Özgür Özel, "İmamoğlu ile aramızda 'Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur' gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka birşey. Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka… Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal Bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz" ifadelerini kullandı.