CHP Grubu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak - Haberler

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CHP Grubu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak

CHP Grubu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak

CHP Milletvekilleri Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette bulundu.

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CHP Milletvekilleri Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette bulundu.

CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gökhan Zeybek, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Suat Dülger ile İl Sekreteri Sinan Ovat ve İl Kadın Kolları Başkanı Gizem Yıldırım'dan oluşan CHP heyeti, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle sohbet ettiler.

DAGC Başkanı Özsoy, yerel basının sorunları hakkında bilgi verirken, CHP heyeti de CHP Grup Toplantısı'nın 2 Ağustos Salı günü saat 13.30'da Erzurum'da yapılacağını belirterek, davette bulundu.

Grup toplantısı için milletvekilleri, parti meclisi ve tüm kurulların geleceğini ifade eden yetkililer, Atatürk'ün 23 Temmuz Erzurum Kongresi'ni başlattığı kentte, aynı gün esnaf ve çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

CHP Grup Toplantısı'nın 2 Ağustos Salı günü saat 13.30'da Yenişehir Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılacağı bildirildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Politika

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