CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Twitter hesabından; "Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek" açıklamasını yaptı.

CHP MYK, bugün CHP Genel Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"EŞİT VE ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ PARTİ MECLİSİ ÜYESİ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Böke, şu mesajı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek.

Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek..."