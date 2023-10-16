CHP Genel Başkanlığı İçin Adaylık Açıklayan Özgür Özel: Genel Başkanı Üyeler Seçecek

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Genel başkan seçildiğim takdirde bu, genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Birinci madde bu. CHP'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen güçlendirecek, örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var." dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin, genel başkanına rakip çıkabilen bir parti olduğunu söyledi.

Başka siyasi partilerin aksine CHP'de çoklu yarışların olabildiğini, çok sayıda genel başkan adayının yarışabildiğini ve kendilerini gittikleri illerde ifade ettikleri demokratik süreçlerin yaşandığını kaydeden Özel, "Bu CHP için birilerinin göstermeye çalıştığı gibi bir eksiklik değil, aksine hem CHP hem de Türkiye için bir eksiklik değil, bir övünç kaynağıdır. Demokrasi böyle bir şeydir. Yönetene rakibin çıkmadığı rejimlere 'demokrasi' demiyoruz. Biz daha iyi yöneteceğini iddia edenin aday olabildiği ve bu adaylığın seçiciler tarafından kararlaştırılarak kimin yöneteceğine karar verildiği rejime 'demokrasi' diyoruz. Bu açıdan CHP, Türkiye'de neredeyse biriciktir ve dünyanın önünde Türkiye'nin yüzünü ağartan bir siyasi partidir." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli bir seçimi, inanmalarına rağmen kaybettiklerini hatırlatan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar, 'Genel Başkan da devam edecek. Biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlamalı' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz. Genç kadroların arkasındayız, yanındayız' diyorlar. Bizim parti meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığınızda şunu göreceksiniz. Milletvekili grubundan parti meclisi grubundan genç, dinamik yüzler çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP'nin örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."

Dünden itibaren tüzük değişikliğinin ne olacağına ilişkin tartışmalar yapıldığını ve tüzük meselesine nasıl baktıklarının kendilerine sorulduğunu aktaran Özel, hazırladıkları tutum belgesinde tüzük değişikliğiyle ilgili önerilerinin yer aldığını dile getirdi.

Genel merkezin tüzük değişikliğini ertelediğini, yetiştiremediğini ve kurultaydan 3 hafta sonraya bıraktığını söyleyen Özel, "Biz bilmiyorduk ne olduğunu, dün Genel Başkanımız, tüzükle ilgili bazı ifadeler kullandı. Yüzde 80'i bu tutum belgesinin içinde var. Ama biz kimseye 'bizim belgemizden bir şey kopyaladınız' demeyiz. Çünkü biz, bizim olsun diye değil örgütün olsun, partinin olsun, daha iyisi olsun diye önerdik. Genel başkan seçildiğim takdirde bu genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Birinci madde bu. CHP'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen güçlendirecek, örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var." görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayı yapacağız. Kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım" dediğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, üyelerin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var. Bunu bütün delegelerimiz zaten sağlayacak. Kurultayda bir genel başkan seçecekler. Onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, ben babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."

Özel'in il başkanlığı ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, İl Başkanı Talat Yalaz, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer hazır bulundu.