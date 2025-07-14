CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başsavcısını Ziyaret Etti

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özel, basın açıklaması yapmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

CHP lideri Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi. İkili arasından gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından Yargıtay binasından ayrılan Özel, basın açıklamasında bulunmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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