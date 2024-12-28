CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın Babası İçin Taziye Ziyareti Yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'ya taziyelerini sunmak için Malatya'ya gitti. Özel'in, cenaze törenine de katılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziyelerini sunmak ve cenaze törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.
Bir süredir tedavi gören CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba (88) hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba'nın vefat haberinin ardından akşam saatlerinde Malatya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özel, Ağbaba'yı ziyaret ederek taziyelerini sundu.
Özel'in, Hüseyin Ağbaba için yarın Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze törenine de katılması bekleniyor. - MALATYA